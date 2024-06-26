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منتخب تركيا يتأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز على التشيك في "اليورو"

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Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 22:05 قراءة: 0 د, 34 ث
      
حقق منتخب تركيا فوزًا ثمينًا على التشيك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وبهذا تأهل المنتخب التركي بعد فوزه اليوم كثاني المجموعة السادسة برصيد ست نقاط، بالتساوي مع منتخب البرتغال لكن فارق الأهداف لصالح "برازيل أوروبا".

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فيما ودع منتخب التشيك البطولة بعدما حل في المركز الرابع في ترتيب المجموعة بعدما جمع نقطة واحدة.

وسجل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الأول لمنتخب تركيا في الدقيقة 51، فيما تعادل توماش سوتشيك في الدقيقة 66 لمنتخب التشيك.

وقبل نهاية سجل سينك توسون الهدف الثاني لتركيا في الدقيقة 94.

والجدير بالذكر أن أنتونين بارك لاعب منتخب التشيك فقد تلقي بطاقة حمراء في الدقيقة 20.


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