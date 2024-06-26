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في مشاركتها الأولى - جورجيا تصنع التاريخ وتتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأوروبية

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Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 22:08 قراءة: 0 د, 47 ث
      
حقق منتخب جورجيا، فوزًا مستحقًا أمام نظيره البرتغال بهدفين نظيفين، في مفاجأة مدوية خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا يورو 2024.

افتتح كفاراتسيخيليا التسجيل لصالح جورجيا في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بعد خطأ فادح من لاعبي البرتغال في تمريرة الكرة بمنتصف الملعب استغله جيورجيس ميكاوتادزي ونجح في استخلاص الكوة ثم انطلق إلى حدود منطقة الجزاء وأرسل تمريرة بينية لـزميله كفاراتسخيليا الذي أطلق تسديدة قوية سكنت المرمى.

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وأضاف جيورجيس ميكاوتادزي الهدف الثاني لجورجيا في الدقيقة الـ 57 من علامة الجزاء الذي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو، والذي أوضحت عرقلة لـ لوكا داخل منطقة الجزاء من المدافع أنطونيو سيلفا.


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