في مشاركتها الأولى - جورجيا تصنع التاريخ وتتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأوروبية

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حقق منتخب جورجيا، فوزًا مستحقًا أمام نظيره البرتغال بهدفين نظيفين، في مفاجأة مدوية خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا يورو 2024.



افتتح كفاراتسيخيليا التسجيل لصالح جورجيا في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بعد خطأ فادح من لاعبي البرتغال في تمريرة الكرة بمنتصف الملعب استغله جيورجيس ميكاوتادزي ونجح في استخلاص الكوة ثم انطلق إلى حدود منطقة الجزاء وأرسل تمريرة بينية لـزميله كفاراتسخيليا الذي أطلق تسديدة قوية سكنت المرمى.





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وأضاف جيورجيس ميكاوتادزي الهدف الثاني لجورجيا في الدقيقة الـ 57 من علامة الجزاء الذي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو، والذي أوضحت عرقلة لـ لوكا داخل منطقة الجزاء من المدافع أنطونيو سيلفا.

جورجيا تسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء



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📱 https://t.co/alkogGtHdW#يورو2024 | #موطن_اليورو #Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/z4bRpyFGM9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 26, 2024 وأضاف جيورجيس ميكاوتادزي الهدف الثاني لجورجيا في الدقيقة الـ 57 من علامة الجزاء الذي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو، والذي أوضحت عرقلة لـ لوكا داخل منطقة الجزاء من المدافع أنطونيو سيلفا.