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يورو 2024.. بلجيكا تتعادل مع أوكرانيا وتضرب موعدا قويا مع فرنسا في دور الـ 16

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Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 19:25 قراءة: 0 د, 18 ث
      
حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة بلجيكا وأوكرانيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".


وبهذه النتيجة تأهل منتخب بلجيكا لدور الـ 16 من البطولة ليواجه نظيره الفرنسي.
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ترتيب المجموعة الخامسة في يورو 2024

1 – رومانيا 4 نقاط.

2 – بلجيكا 4 نقاط.

3 – سلوفاكيا 4 نقاط.

4 – أوكرانيا 4 نقاط.


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