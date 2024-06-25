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يورو 2024.. الدنمارك تخطف البطاقة الثانية عن المجموعة الثالثة بعد التعادل مع صربيا

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 22:03 قراءة: 0 د, 29 ث
      
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الدنمارك وصربيا، في لقاء الجولة الثالثة والحاسم من المجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، وذلك على ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ.

وتلقى ألكسندر باه لاعب الدنمارك تمريرة عالية في منطقة المرمى ويطلق رأسية خطيرة مرت بجوار القائم الأيمن.

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وحصل كريستيان إريكسن على فرصة جيدة من مسافة بعيدة، ليسدد الكرة نحو الزاوية اليسرى السفلية، لكن بريدراج راجكوفيتش كان يقظًا وتصدى للكرة بسهولة.

وشهدت الدقيقة 65، ركلة ركنية للدنمارك على يسار مرمى صربيا، نفذها كريستيان إريكسن بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها يانيك فيسترجارد برأسية تصدى لها الحارس بثبات.


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