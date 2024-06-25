Babnet

إنجلترا تتعادل سلبيًا مع سلوفينيا وتتأهل لدور الـ 16 من اليورو

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667b2ff6d357a4.52928880_jihlfgonqmekp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 21:49 قراءة: 0 د, 31 ث
      
حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة إنجلترا وسلوفينيا في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات للمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2024".


وبهذه النتيجة فقد رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى النقطة الخامسة في صدارة المجموعة الثالثة ليتأهل لدور الـ 16 كأول المجموعة.
...


وسدد هاري كين تسديدة سريعة من منتصف المدى باتجاه منتصف المرمى لتصطدم بقدم يان أوبلاك، لكنه يظهر ردة فعل قوية وينقذ الكرة بشكل رائع.

وأرسل فيل فودين عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها جون ستونز برأسية أبعدها مدافع سلوفينا قبل أن تشكل خطورة ثم ردت الكرة إلى بوكايو ساكا فقابلها بضربة خلفية مزدوجة فاحتسبها حكم المباراة خطأ لصالح دفاعات سلوفينيا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289862


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Ned euro_2024 - Aus euro_2024 |
 Euro_2024  17:00 Fra euro_2024 - Pol euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Eng euro_2024 - Slv euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Den euro_2024 - Ser euro_2024 |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 22:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*