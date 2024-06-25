إنجلترا تتعادل سلبيًا مع سلوفينيا وتتأهل لدور الـ 16 من اليورو

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حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة إنجلترا وسلوفينيا في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات للمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2024".





وبهذه النتيجة فقد رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى النقطة الخامسة في صدارة المجموعة الثالثة ليتأهل لدور الـ 16 كأول المجموعة.



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وسدد هاري كين تسديدة سريعة من منتصف المدى باتجاه منتصف المرمى لتصطدم بقدم يان أوبلاك، لكنه يظهر ردة فعل قوية وينقذ الكرة بشكل رائع.



وأرسل فيل فودين عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها جون ستونز برأسية أبعدها مدافع سلوفينا قبل أن تشكل خطورة ثم ردت الكرة إلى بوكايو ساكا فقابلها بضربة خلفية مزدوجة فاحتسبها حكم المباراة خطأ لصالح دفاعات سلوفينيا.