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بداية سلبية.. البرازيل تتعثر أمام كوستاريكا في مستهل مشوارها بكوبا أمريكا

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 08:37 قراءة: 1 د, 8 ث
      
استهل منتخب البرازيل مسيرته في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا 2024" بتعادل سلبي مخيّب، مع منتخب كوستاريكا على ملعب "صوفي" في الولايات المتحدة.

وظهر المنتخب البرازيلي، المتوج باللقب 9 مرات، بشكل باهت للغاية في بداية حملته للنسخة الحالية للمسابقة، المقامة في الولايات المتحدة، بعدما عجز عن هز شباك المنتخب الكوستاريكي، في اللقاء الذي جرى بينهما فجر الثلاثاء، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة، التي شهدت أيضا فوز كولومبيا 2 -1 على باراغواي.

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وبات هذا هو أول تعادل بين المنتخبين في سجل لقاءاتهما بمختلف المسابقات، مقابل 10 انتصارات للبرازيل وفوز وحيد لكوستاريكا تحقق قبل 64 عاما.

ووضع منتخب كوستاريكا حدا لسلسلة هزائمه أمام منتخب البرازيل، التي استمرت في مبارياتهما التسعة السابقة بجميع البطولات.

وكان من بين تلك الهزائم، السقوط أمام منتخب (راقصو السامبا) 0-1 في لقائهما بكأس العالم عام 1990 بإيطاليا، وكذلك الخسارة 0-2 بمونديال 2018 في روسيا.

يذكر أن هذه هي المباراة الثالثة التي أقيمت بين المنتخبين في كوبا أمريكا، بعدما فازت البرازيل في المواجهتين السابقتين بنسختي 1997 و2004.

وبذلك، انفرد منتخب كولومبيا بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي البرازيل وكوستاريكا، اللذين تقاسما المركز الثاني، فيما تذيل منتخب باراجواي الترتيب بلا نقاط.

ويلتقي منتخب البرازيل في الجولة المقبلة مع باراغواي، في حين يواجه منتخب كولومبيا نظيره الكوستاريكي.


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