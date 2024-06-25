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15 قتيلا بينهم شقيقة إسماعيل هنية جراء قصف إسرائيلي طال منزلا بمخيم الشاطئ غربي غزة

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 06:06 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أفاد مراسل قناة //روسيا اليوم// بمقتل 15 فلسطينيا بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي طال منزلا بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وعرف حتى الآن 9 أشخاص من أبناء عائلة هنية بينهم 5 نساء، فيما لا يزال عدد من الجثث تحت الأنقاض وسط محاولات لانتشالها.

...

والقتلى هم: زهر عبد السلام هنية (أم ناهض).

-ناهض غازي هنية (أبو غازي).

-زوجته ايمان أحمد هنية (أم غازي)

-ابنه محمد ناهض هنية (إمام المسجد الغربي).

-إسماعيل ناهض هنية.

-مؤمن ناهض هنية.

-زهر ناهض هنية.

-شهد ناهض هنية.

-آمال ناهض هنية.

يذكر أن إسماعيل هنية فقد 3 من أبنائه هم حازم وأمير ومحمد و3 من أحفاده، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة أبريل الماضي.

وفي 21 نوفمبر 2023 لقي جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لإسماعيل هنية مصرعه في قصف إسرائيلي وذكرت وسائل إعلام فلسطينية حينها أنه قتل هو وابنته.

كما قتلت الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية رؤى همام في الـ10 من نوفمبر 2023 في قصف إسرائيلي استهدف منزل ذويها في قطاع غزة.


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