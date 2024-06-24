يورو2024.. إسبانيا تفوز على البانيا وتتصدر المجموعة الثانية

فاز منتخب إسبانيا على نظيره ألبانيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب "مركور شبيل أرينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة "يورو 2024".أحرز اللاعب فيران توريس هدفا في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، وبهذه النتيجة تصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد برصيد 9 نقاط.