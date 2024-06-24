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القسام تستهدف آلية هندسية بصاروخ "السهم الأحمر"

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Publié le Lundi 24 Juin 2024 - 17:03 قراءة: 0 د, 58 ث
      
نشرت "كتائب القسام" مشاهد لاستهداف آلية هندسية إسرائيلية من نوع "أوفك" بصاروخ "السهم الأحمر" الموجه واستهداف قوات النجدة بمنظومة الصواريخ "رجوم" غرب منطقة تل زعرب في مدينة رفح.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو في قناتها على "تلغرام" معلقة عليه: "استهداف آلية هندسية من نوع "أوفك" بصاروخ موجه هو "السهم الأحمر" واستهداف قوات النجدة بمنظومة الصواريخ "رجوم" غرب منطقة تل زعرب في مدينة رفح جنوب القطاع".

يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك في مدينة رفح بين فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة وقوات من الجيش الإسرائيلي، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 262، في وقت كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة بالقطاع.

وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق واسعة في القطاع، حيث تركزت الغارات على خانيونس وحي الزيتون، بينما وسعت المدفعية الإسرائيلية من قصف المناطق المأهولة ومراكز الإيواء ونسف المربعات السكنية خاصة في رفح ومدينة غزة.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار بشكل عشوائي في اتجاه الفلسطينيين في مناطق متفرقة من خانيونس ومخيم البريج، فيما أغارت الطائرات الحربية على مدينة غزة، وقصفت حي الدرج، وأطلق الطيران المروحي "الأباتشي" صاروخا صوب حي الصبرة ما أوقع شهداء وجرحى.


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