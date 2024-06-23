منتخب المجر يبقي على آماله في التأهل لدور الـ16 بفوز قاتل على اسكتلندا

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حقق فريق المجر فوزًا غاليًا أمام منتخب اسكتلندا في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، في بطولة يورو 2024.



والتقى منتخب اسكتلندا مع المجر مساء اليوم الأحد، على استاد إم إتش بي أرينا، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 المقامة في ألمانيا.

وحاول الفريقان تسجيل الهدف الأول في المباراة لكن انحصرت الكرة في منطقة وسط الملعب، ولم تصل إلى الشباك.وبحلول الدقيقة 68 تدخل حارس منتخب اسكتلندا بقوة مع بارناباس فارجا، لاعب منتخب المجر، وبعد إسعافه بشكل مؤقت تدخل رجال الإسعاف لإخراجة من أرضية الملعب، وبالفعل خرج على "نقالة" بعد اصطدامه داخل منطقة الجزاء.وبعد مرور وقت طويل وصل إلى 5 دقائق قرر حكم المباراة استمرار الوقت وعدم احتساب ركلة جزاء بعد قرار من الحكم الفيديو المساعد، وفي الدقيقة 75 أجرى مدرب منتخب المجر تبديلا بخروج فارجا ونزول مارتن آدم بدلا منه.وبهذه النتيجة، يبقي منتخب المجر على آماله في بطولة يورو 2024 وذلك بعدما كيفن كسوبوث الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 90+10 من تسديدة قوية سكنت شباك المنتخب الاسكتلندي.