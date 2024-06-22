بلجيكا تُحيي آمالها في يورو 2024 بفوز مذهل على رومانيا

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أحيّا المنتخب البلجيكي آماله في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بفوز مذهل على رومانيا بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم كذلك سلوفاكيا وأوكرانيا.
دي بروين يضاعف النتيجة لمنتخب بلجيكا— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 22, 2024
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