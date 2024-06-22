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بلجيكا تُحيي آمالها في يورو 2024 بفوز مذهل على رومانيا

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Publié le Samedi 22 Juin 2024 - 21:58 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أحيّا المنتخب البلجيكي آماله في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بفوز مذهل على رومانيا بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم كذلك سلوفاكيا وأوكرانيا.


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