بلجيكا تُحيي آمالها في يورو 2024 بفوز مذهل على رومانيا

أحيّا المنتخب البلجيكي آماله في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بفوز مذهل على رومانيا بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم كذلك سلوفاكيا وأوكرانيا.