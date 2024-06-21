الولايات المتحدة تعتزم حظر برمجيات "كاسبرسكي" الروسية

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أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تخطط لحظر بيع برمجيات من إنتاج شركة "كاسبرسكي" الروسية في الولايات المتحدة، معبرة عن مخاوفها بشأن "تأثير موسكو" على الشركة.



وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو للصحفيين، يوم الخميس، إن "تأثير موسكو على الشركة يمثل خطرا ملموسا".





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وأضافت أن "روسيا قد عرضت أنها تمتلك القدرة والعزم على استغلال الشركات الروسية مثل "كاسبيرسكي" لجمع البيانات الشخصية للأمريكيين واستخدامها كسلاح، ولذلك نحن مضطرون لاتخاذ هذه الخطوات التي نتخذها اليوم".



وأشار مصدر لـ "رويترز" إلى أن استخدام الجهات الأمريكية لبرمجياتها يجعل الشركة الروسية قادرة على سرقة معلومات حساسة من الحواسيب الأمريكية أو نشر برمجيات خبيثة. ومن المتوقع أن تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 29 سبتمبر المقبل.



واعتبارا من 20 يوليو المقبل لن يكون من الممكن بالنسبة للجهات الأمريكية عقد اتفاقيات جديدة مع "كاسبرسكي".



وتخطط وزارة التجارة الأمريكية فرض قيود كذلك على 3 فروع تابعة لشركة "كاسبرسكي"، يتخذ واحد منها مقرا له في بريطانيا والآخران في روسيا، متهمة اياها بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية الروسية في تحقيق أهداف الاستخبارات السيبرانية الروسية.



وكانت شركة "كاسبرسكي" قد نفت مرارا صلتها بالسلطات الروسية، مؤكدة أنها شركة خاصة. وسيتم فرض القيود على أساس التشريعات التي تم تبنيها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث كانت إدارته تسعى للحد من استخدام التطبيقات الصينية مثل "تيك توك" و"وي تشات" في الولايات المتحدة.



المصدر: رويترز