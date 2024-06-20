بحثا عن طائرة المغنية الأمريكية Taylor Swift.. نشطاء البيئة يهاجمون مطارا

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ألقى اثنان من نشطاء Just Stop Oil الطلاء البرتقالي على طائرات خاصة أثناء اقتحامهما مطار ستانستيد في لندن حيث هبطت طائرة المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت قبل ساعات.

وحاول الناشطان استهداف طائرة تايلور سويفت التي من المقرر أن تقيم حفلا في استاد ويمبلي في نهاية هذا الأسبوع، إلا أنهما فشلا في العثور عليها وقاما بطلاء طائرتين أخريين، مطالبين بإبرام معاهدة طوارئ لإنهاء الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.



وذكرت إدارة مطار ستانستيد في بيان لها أن شرطة إسيكس ألقت القبض على شخصين كإجراء احترازي مع تعليق عمليات المدرج لفترة قصيرة.



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🚨 JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT'S LANDS



🔥 Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13's jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.



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