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بحثا عن طائرة المغنية الأمريكية Taylor Swift.. نشطاء البيئة يهاجمون مطارا

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 12:33 قراءة: 0 د, 45 ث
      
ألقى اثنان من نشطاء Just Stop Oil الطلاء البرتقالي على طائرات خاصة أثناء اقتحامهما مطار ستانستيد في لندن حيث هبطت طائرة المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت قبل ساعات.
وحاول الناشطان استهداف طائرة تايلور سويفت التي من المقرر أن تقيم حفلا في استاد ويمبلي في نهاية هذا الأسبوع، إلا أنهما فشلا في العثور عليها وقاما بطلاء طائرتين أخريين، مطالبين بإبرام معاهدة طوارئ لإنهاء الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

وذكرت إدارة مطار ستانستيد في بيان لها أن شرطة إسيكس ألقت القبض على شخصين كإجراء احترازي مع تعليق عمليات المدرج لفترة قصيرة.
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