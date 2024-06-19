Babnet

كأس أوروبا 2024: اسكتلندا تتعادل مع سويسرا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66734718a80733.78014801_eimfgqkpnoljh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 19 Juin 2024 - 22:00 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تعادل منتخب اسكتلندا مع منافسه منتخب سويسرا، بنتيجة 1-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ2 من دوري المجموعات في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتحت اسكتلندا التسجيل في الدقيقة الـ13 بواسطة سكوت ماكتومناي، وأدرك منتخب سوسيرا التعادل بهدف شيردان شاكيري في الدقيقة الـ26، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

...

ورفع منتخب اسكتلندا رصيده بهذا التعادل إلى نقطة واحدة ليحلّ ثالثاً في المجموعة الأولى، وبات رصيد سويسرا 4 نقاط في المركز الـ2.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289558


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  14:00 Slv euro_2024 - Ukr euro_2024 |
 Euro_2024  17:00 Pol euro_2024 - Aus euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Ned euro_2024 - Fra euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*