كأس أوروبا 2024: اسكتلندا تتعادل مع سويسرا

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تعادل منتخب اسكتلندا مع منافسه منتخب سويسرا، بنتيجة 1-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ2 من دوري المجموعات في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".



جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتحت اسكتلندا التسجيل في الدقيقة الـ13 بواسطة سكوت ماكتومناي، وأدرك منتخب سوسيرا التعادل بهدف شيردان شاكيري في الدقيقة الـ26، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.





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ورفع منتخب اسكتلندا رصيده بهذا التعادل إلى نقطة واحدة ليحلّ ثالثاً في المجموعة الأولى، وبات رصيد سويسرا 4 نقاط في المركز الـ2.