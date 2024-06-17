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الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا بلغت 1775 جنديا خلال يوم

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Publié le Lundi 17 Juin 2024 - 12:19 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن الجيش الأوكراني خسر نحو 1775 جنديا خلال آخر 24 ساعة، وسط استمرار القوات الروسية في تحسين مواقعها على مختلف المحاور.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز نقاطه:

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حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" وضعها على طول خط المواجهة في خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 300 جندي
سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت تشكيلات أوكرانية في خاركوف ولوغانسك، ووصلت خسائر العدو هناك إلى نحو 405 عسكريين
حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وخسر العدو نحو 535 عسكريا، كما تم تدمير مستودعي ذخيرة له
حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، كما صدت 4 هجمات مضادة، بينما بلغت خسائر العدو نحو 335 عسكريا
سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة واستهدفت قوات ومعدات عسكرية معادية في دونيتسك وزابوروجيه، كمات صدت هجومين مضادين، فيما خسر الجانب الأوكراني نحو 150 جنديا وتم تدمير مستودعي ذخيرة ميدانيين له
أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" تشكيلات معادية في زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 50 عسكريا
ضرب تجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في 110 مناطق وإسقاط 12 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 24 ساعة.


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