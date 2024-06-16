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47 درجة مئوية في الظل.. الأرصاد السعودية تسجل أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة

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Publié le Dimanche 16 Juin 2024 - 18:33 قراءة: 0 د, 37 ث
      
وكالات - كشف متحدث الأرصاد في السعودية، حسين القحطاني، عن تسجيل أعلى درجة حرارة بالمنطقة المركزية للحرم، حيث بلغت 47 درجة مئوية في الظل بالمشاعر المقدسة.

وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: "سجلت المنطقة المركزية للحرم أعلى درجة حرارة بالمشاعر اليوم حيث بلغت 47 درجة مئوية في الظل".

...

وأضاف: "سجلت منى 46 درجة مئوية، وسرعة رياح بلغت 10 كلم/ ساعة ونسبة رطوبة 21%".

ويؤدي الحجاج اليوم الأحد آخر الشعائر مع رمي الجمرات في منى، إيذانا ببدء أول أيام عيد الأضحى، بعد الإحرام والطواف والسعي والتروية والوقوف على جبل عرفات.

وذكرت وسائل إعلام سعودية في وقت سابق، أن أكثر من 1.5 مليون حاج جاءوا من جميع أنحاء العالم في مكة وما حولها لأداء فريضة الحج، وتوقعت السلطات السعودية أن يتجاوز عدد الحجاج مليوني حاج هذا العام.


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