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لقاء بين تبّون وميلوني يُتوج بالاتفاق على إنجاز مشروع ضخم

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Publié le Samedi 15 Juin 2024 - 17:18 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت اليوم السبت الرئاسة الجزائرية، أنّ مشاركة الرئيس عبد المجيد تبون في قمّة السبعة لكبار المُصنّعين في العالم التي انعقدت بمدينة باري الإيطالية، وناقشت آثار التغيّر المناخي والتنمية في إفريقيا، تُوِّجت باتفاق استراتيجي تُجسده شراكة جزائرية إيطالية لإنجاز مشروع ضخم، بولاية تيميمون باسم "مؤسسة ماتيي إفريقيا" الذي سيمتد من عام 2024 إلى 2028 لإنتاج الحبوب والبقوليات، والصناعات الغذائية.

ويهدف هذا المشروع، وفق بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية، "إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية التاريخية الممتازة بين الجزائر وإيطاليا على كل الأصعدة، ويدفع المسار الاقتصادي الوطني بسرعة أكبر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي".


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