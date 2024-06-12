الكويت.. التحقيقات الأولية بحريق مبنى العمال تكشف تفاصيل صادمة

وقال مسؤول في الشركة التي يعمل فيها العمال الذين كانوا يقطنون البناء، إن عددهم 196 عاملا وسط ذهول وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، الذي كان يتحدث معه أمام البناء بعد إطفاء الحريق.وأمر الوزير بتوقيف مسؤول الشركة وعدم إطلاق سراحه إلا بأمر شخصي من الوزير لحين التحقيق في الحادثة ومعرفة مدى مسؤوليته عما جرى.وفي السياق ذاته، أعلن مدير عام بلدية الكويت، سعود الدبوس عن إحالة قيادات فرع بلدية محافظة الأحمدي جميعهم إلى التحقيق، وإيقافهم عن العمل بسبب حريق المنقف، مبينا أن قرار الإيقاف سيستمر إلى حين الانتهاء من مجريات التحقيق الموسع في الحادثة.هذا ويتلقى عشرات المصابين العلاج في مستشفيات البلاد، بينهم بعض الحالات الحرجة بعد الحريق الذي شب في المبنى المكون من سبعة طوابق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، قبل أن تسيطر عليه فرق الإطفاء.