الإمارات: احتجاز ضابط بريطاني سابق منذ سبعة أشهر في دبي بتهمة التجسس

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فرانس 24 - يقبع ضابط سابق في مشاة البحرية الملكية البريطانية، كان قد حارب في العراق وأفغانستان، بالحجز في الإمارات العربية المتحدة منذ سبعة أشهر بتهمة التجسس، حسبما أوردت صحيفة التايمز الثلاثاء.



وقالت الصحيفة إن مات كروتشر البالغ 40 عاما والحاصل على أرفع وسام بريطاني لشجاعته خلال خدمته في أفغانستان عام 2008، أُوقف في نوفمبر/تشرين الثاني.





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واتُهم كروتشر "بدخول شبكة اتصالات عمدا وبشكل غير قانوني"، وفق التايمز، حيث منع من مغادرة الإمارات بعد مصادرة جواز سفره. وتم استجواب الرجل الذي يعمل حاليا مستشارا أمنيا مقيما خارج المملكة المتحدة عن علاقته بوزارة الدفاع البريطانية، لكن لم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن اتهام التجسس.



تعقيبا، قالت عائلته إنها تعيش "قلقا هائلا" وإن الاتهامات الموجهة إليه "مختلقة". وأضافت في بيان: "لا نفهم لماذا تستغرق سلطات دبي وقتا طويلا لمعالجة هذه القضية (...) وهي قضية نعتقد أنها مختلقة وسخيفة".



ويعرف عن كروتشر أنه بادر إلى إلقاء نفسه على عبوة محلية الصنع في أفغانستان لإنقاذ رجال دوريته، حيث تم تقليده وسام صليب جورج، وهو أرفع وسام إلى جانب صليب فيكتوريا.



كذلك، أشارت التايمز إلى أنه عاش في دبي بين عامي 2014 و2021 وعمل مع السلطات في "مسائل تتعلق بالأمن".



وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية: "نحن نقدم الدعم لرجل بريطاني في الإمارات العربية المتحدة ونحن على اتصال بالسلطات المحلية".



فرانس24/ أ ف ب