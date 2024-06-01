ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه

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تُوّج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، بعد تلغبه على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين، في مباراة النهائي التي استضافها ملعب ويمبلي مساء اليوم السبت.



جاء هدفا الريال عن طريق داني كارفاخال في الدقيقة 74 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 83 عمر اللقاء.





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وأظهرت إحصائية المباراة، تفوق الريال على مدار المباراة، بواقع استحواذ 59% مقابل 41% لصالح دورتموند، بينما صوّب لاعبو الفريق الإسباني 13 تسديدة اتجهت 6 كرات مباشرة على المرمى. في المقابل سدد لاعبو الفريق الألماني 12 مرة، ذهبت 4 كرات على المرمى.



وعزز ريال مدريد رقمه القياسي كأكثر الأندية التي حملت كأس البطولة ذات الأذنين. كما أن هذا هو اللقب الثالث للريال هذا الموسم، بعدما سبق له التتويج بالدوري الإسباني والسوبر المحلي.

🇧🇷#UCLfinal pic.twitter.com/XUReqKHQnh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2024 وأظهرت إحصائية المباراة، تفوق الريال على مدار المباراة، بواقع استحواذ 59% مقابل 41% لصالح دورتموند، بينما صوّب لاعبو الفريق الإسباني 13 تسديدة اتجهت 6 كرات مباشرة على المرمى. في المقابل سدد لاعبو الفريق الألماني 12 مرة، ذهبت 4 كرات على المرمى.وعزز ريال مدريد رقمه القياسي كأكثر الأندية التي حملت كأس البطولة ذات الأذنين. كما أن هذا هو اللقب الثالث للريال هذا الموسم، بعدما سبق له التتويج بالدوري الإسباني والسوبر المحلي.