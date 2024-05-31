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مسلح يهاجم بسكين مظاهرة لليمين المتطرف في مدينة مانهايم الألمانية

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Publié le Vendredi 31 Mai 2024 - 12:53 قراءة: 0 د, 54 ث
      
هاجم رجل مسلح بسكين مظاهرة لليمين المتطرف في مدينة مانهايم الألمانية، وقام بطعن 3 أشخاص بينهم ضابط في الشرطة كان يعمل على توقيفه.

وحسب المعلومات فقد تعرض السياسي المحافظ والناشط المناهض للإسلام مايكل ستورزنبرجر للطعن خلال اجتماع عام في مانهايم، بالإضافة إلى 3 أشخاص من بينهم ضابط شرطة للطعن في رقبته بينما كان يعمل على توقيف المهاجم.

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وقام المشتبه به بطعن شخصين أولا ثم طعن ضابط الشرطة، وبعد عدم استجابته للتحذيرات التي وجهت له من قبل الشرطة، تم إطلاق النار عليه.

بدورها، قالت الشرطة إن الحادث وقع في ساحة السوق بالمدينة الواقعة جنوب غرب البلاد قرابة الساعة 11.30 صباحا بالتوقيت المحلي، مؤكدة أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح في هجوم بسكين على مظاهرة لليمين المتطرف في مدينة مانهايم.

وأضافت: "تجري حاليا عملية كبيرة للشرطة في ساحة السوق في مانهايم. ولا يمكن تقديم مزيد من المعلومات في الوقت الحالي".


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