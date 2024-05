Suprématie de la Chine en Afrique : La Tunisie dans le Giron du Céleste Empire !

Farouk Ben Ammar, Ph.d





Il est patent que les marchés africains sont dominés par les grandes puissances économiques essentiellement la Chine et la France.



Recourir à la Chine pour Eviter le Diktat des Bailleurs de Fonds Conventionnels !

Néanmoins, des données économiques disponibles sur 40 pays africains, montrent qu’en termes de volumes d’échanges commerciaux, la Chine surclasse la France dans 32 pays.En d’autres termes, 80% des pays du continent africain ont pour premier partenaire commercial la Chine, dont plusieurs anciennes colonies françaises : Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Tanzanie, Djibouti…etc.Les raisons de la suprématie Chinoise sont simples : Aides et Crédits pour le Développement à des conditions avantageuses.Rien qu’en 2016 la Chine a octroyé des aides et des crédits à l’Afrique de l’ordre de 60 Milliards USD (140 Milliards TND) !Aussi, durant la période 2008 – 2013, les investissements chinois ont connu une croissance exponentielle passant de 7 Milliard USD en 2008 à 26 Milliards USD en 2013 En 2016, les investissements directs non financiers des entreprises chinoises en Afrique ont atteint plus de 2.5 Milliards USD (5.9 Milliard TND) Bien qu’en Janvier 2017, les investissements directs non financiers à l'étranger de la Chine aient régressé de 35,7% sur un an pour atteindre 7.73 milliards de dollars, mais ce n’est que conjecturel Comme ce fut le cas en espèce pour le Mali, en 2014, le FMI et la BIRD avaient gelé 70 Millions USD (164 Million TND), suite à l’achat d’un avion présidentiel et du matériel militaire.Au mois de Septembre de la même année, lors du « World Economic Forum of Tianjin », la Chine accorde au Mali 11 Milliards USD (25.9 Milliard TND) dont 51 Millions USD (120 Millions TND) à titre de don, pour financer une myriade de projets de développement : Routes, Chemin de Fer…Pour conclure, à l’instar des pays africains, il est bien temps de réfléchir sérieusement au développement et à la promotion de relations commerciales et économiques avec la Chine via des investissements et des crédits pour le développement, au lieu de s’endetter auprès des bailleurs de fonds conventionnels, qui nous soumettent à leurs diktats, au prix de notre souveraineté.L’Afrique a fait le grand pas, qu’attendent les tunisiens, l’aval de l’Occident…et si d’aventure ils osent, quelles en seraient les conséquences ?Pour l’heure, face au chômage, à la pauvreté et à la corruption, qui ont déclenché les récentes émeutes, le pire n'est pas toujours sûr.