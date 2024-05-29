نيكي هايلي تكتب عبارة "أقضوا عليهم" على قذائف إسرائيلية خلال زيارتها لمواقع عسكرية

نشر داني دانون، عضو الكنيست والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة صورا تظهر نيكي هايلي، المرشحة الجمهورية السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية بصدد كتابة عبارة "أقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية خلال تواجدها بإسرائيل قرب الحدود مع لبنان. وانسحبت هيلي البالغة 52 عاما من السباق للوصول إلى البيت الأبيض في آذار/مارس بعد تلقيها هزائم ثقيلة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أمام ترامب الذي أعلنت الأسبوع الماضي بعد صمت طويل أنها ستصوت له.





خلال جولة في مواقع عسكرية في إسرائيل بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان، كتبت نيكي هايلي، المرشحة الجمهورية السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، عبارة "أقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية وفق ما أظهرت صور نشرها داني دانون، عضو الكنيست والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب دانون في منشوره المرفق بصور تظهر في إحداها فيها هايلي جاثية على ركبتيها وهي تكتب بقلم على قذيفة مدفعية "أقضوا عليهم، هذا ما كتبته صديقتي السفيرة السابقة نيكي هايلي".وكانت هيلي سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة خلال عهد دونالد ترامب، واعتُبرت من الصقور في إدارته وتزامنت ولايتها مع تمثيل دانون لبلاده في المنظمة الأممية.وبدأت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر تسبب بمقتل 1189 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد جديد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى أحدث البيانات الإسرائيلية الرسمية المتاحة الثلاثاء.واحتُجز خلال الهجوم 252 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة. وبعد هدنة في تشرين الثاني/نوفمبر سمحت بالإفراج عن نحو مئة منهم، لا يزال 121 رهينة في القطاع، بينهم 37 توفوا، بحسب الجيش.وردا على هجوم حماس التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، تشن الدولة العبرية حملة قصف مدمر على قطاع غزة يترافق مع عمليات برية، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 36096 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.وانسحبت هيلي البالغة 52 عاما من السباق للوصول إلى البيت الأبيض في آذار/مارس بعد تلقيها هزائم ثقيلة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أمام ترامب الذي أعلنت الأسبوع الماضي بعد صمت طويل أنها ستصوّت له.وعلى الرغم من أن ترامب استبعدها من خوض السباق معه كنائبة رئيس، إلا أنها مرشحة محتملة للرئاسة في2028.وقال البيت الأبيض الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم تغيير سياسته تجاه إسرائيل بعد سقوط قتلى بضربة إسرائيلية لمخيم للنازحين في رفح في نهاية الأسبوع، لكنه "لا يغض الطرف" عن معاناة المدنيين الفلسطينيين.فرانس24/ أ ف ب