Leith Lakhoua



La situation géopolitique actuelle entre la France et la Tunisie semble de plus en plus complexe. Alors que la chaîne d’information LCI rapporte sans hésitation que le groupe Wagner, affilié à la Russie, s’implante en Tunisie, la presse française s’intéresse vivement à la situation politique tunisienne. Des titres tels que "La dérive autocratique de la Tunisie" dans Le Point, "Qu’est-ce que le décret 54 contre les «fausses informations» accusé de menacer les libertés ?" dans Le Figaro, et "La Tunisie, cible des attentions croissantes de la Russie" dans Le Monde reflètent une préoccupation croissante de la France concernant la direction politique de la Tunisie.





Cependant, cette attention de la France suscite des critiques acerbes. Beaucoup estiment que la France, avec son passé colonial, continue de se comporter comme un colonisateur en voulant dicter la politique et la stratégie à suivre à la Tunisie. Cette attitude est perçue comme une ingérence inappropriée dans les affaires internes tunisiennes, remettant en cause le droit de la Tunisie à décider seule de son avenir et de ses alliances.La France, selon ces critiques, devrait d’abord s’atteler à résoudre ses propres problèmes en matière de droits de l’homme et de libertés. Les récents incidents sur le sol français et à l’international montrent des atteintes significatives à ces droits, remettant en question la position morale de la France pour critiquer d’autres nations. En effet, des voix s’élèvent pour dire que la France ferait mieux de prendre exemple sur la Tunisie, qui, malgré ses propres défis, n’interfère jamais dans les affaires des autres pays.Le respect de la souveraineté tunisienne est crucial. Toute nation a le droit de tracer son propre chemin sans subir de pressions extérieures. Si la France aspire à maintenir de bonnes relations avec la Tunisie, elle doit respecter ce principe fondamental et éviter de projeter une image néocolonialiste. La coopération entre les deux pays ne peut être fructueuse que dans un cadre de respect mutuel et de non-ingérence.En conclusion, il est essentiel pour la France de revenir à la raison et de respecter les décisions souveraines de la Tunisie. Les relations internationales doivent se baser sur le respect mutuel et l'égalité, permettant ainsi à chaque nation de déterminer librement son destin sans pressions extérieures indésirables.