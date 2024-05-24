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ترامب مهاجما بايدن: انظر إلى بوتين وكيم وشي.. العالم لم يعد يحترمنا!

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Publié le Vendredi 24 Mai 2024 - 06:35 قراءة: 0 د, 59 ث
      
هاجم المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب الرئيس جو بايدن، مشيرا إلى أن العالم لم يعد يحترم الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في حي جنوب برونكس الذي تقطنه أغلبية من ذوي الأصول اللاتينية والإفريقية في مدينة نيويورك، أمس الخميس: "انظر إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وبوتين، كلهم ​​​​يلعبون الأدوار القيادية".

...

مضيفا: "لقد فقدنا احترام العالم أجمع. كنا الدولة الأكثر احتراما في العالم قبل أربع سنوات، والآن يضحكون علينا، وأصبحنا مزحة".

ووجه ترامب نداء مباشرا إلى الناخبين في واحدة من أكثر المناطق زرقة في البلاد، متفاخرا بقدرته على توسيع الخريطة الانتخابية لتشمل معاقل الديمقراطيين التقليدية، مؤكدا أنه سيفوز بمسقط رأسه في نيويورك، وهي الولاية التي لم يترشح لها أي جمهوري للرئاسة منذ رونالد ريغان قبل 44 عاما.

وبات جو بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، والساعي لولاية رئاسية جديدة، محط سهام منتقديه بسبب هفواته المتكررة التي دفعت الجميع للتشكيك في قدراته العقلية، وهي النقطة التي يركز عليها منافسه في السباق إلى البيت الأبيض دونالد ترامب.





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