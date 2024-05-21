سوريا: تشخيص إصابة أسماء زوجة بشار الأسد بسرطان الدم

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فرانس 24 - قالت الرئاسة السورية الثلاثاء إن السيدة الأولى أسماء الأسد مصابة باللوكيميا، بعد نحو خمس سنوات من شفائها من سرطان الثدي.



وقالت الرئاسة في بيان "تم تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)"، مضيفة أنها "ستخضع على إثره لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب" و"ستبتعد عن العمل المباشر".





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وكشف عن إصابة أسماء الأسد (48 عاما) في أغسطس/آب 2018 بورم خبيث في الثدي، تم الكشف عنه في مراحله المبكرة وخضوعها للعلاج في أحد المستشفيات العسكرية في دمشق.



أسماء الأسد (43 عاما) أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت. والدها طبيب القلب المرموق في بريطانيا فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري. تنحدر عائلتها من حمص (وسط) وتحمل إجازة جامعية من "كينغز كولدج" في لندن.



وقبل اندلاع النزاع في سوريا منذ العام 2011، كانت الأسد محط أنظار الإعلام الغربي الذي أسهب في وصف أناقتها وثقافتها، إلا أن صمتها إزاء النزاع في بلادها قسم السوريين حولها.



وسوّقت الأسد نفسها على أنها الوجه الحضاري والإصلاحي في نظام الأسد. وتعد الأمانة السورية للتنمية، ومقرها في دمشق وأسستها الأسد عام 2007، من الجمعيات الخيرية القليلة الناشطة في مناطق سيطرة الحكومة السورية.



وغالبا ما تظهر الأسد في مقاطع فيديو وصور أثناء رعايتها لنشاطات اجتماعية بينها لقاءات مع عائلات القتلى والجرحى أو تكريم طلاب وزيارة جمعيات.



"أصبحت بين أشهر المتربحين من الحرب في سوريا"

وفرضت الولايات المتحدة في حزيران/يونيو 2020 عقوبات على زوجة الأسد، من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، مع دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ.



وكانت تلك أول مرة تُستهدف فيها الأسد بعقوبات أمريكية. وقال وزير الخارجية الأمريكي حينها مايك بومبيو في بيان إنها وبدعم من زوجها وعائلة الأخرس، "أصبحت بين أشهر المتربحين من الحرب في سوريا".



وتشير تقارير إعلامية بين الحين والآخر إلى دور متصاعد لأسماء الأسد في قطاعات عدة في سوريا بينها قطاع الاتصالات.



فرانس24/ أ ف ب