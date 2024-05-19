بناء على طلب طهران.. الاتحاد الأوروبي يفعل خدمات الأقمارالاصطناعية للبحث عن مروحية رئيس إيران

أعلنت المفوضية الأوروبية مساء اليوم أنها قامت بتفعيل خدمة الخرائط بالقمر الاصطناعي لمساعدة فرق الإنقاذ وتسهيل جهود البحث عن موقع مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.



وأعلنت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات أنه "بناء على طلب المساعدة الإيرانية، نقوم بتفعيل خدمة كوبرنيكوس للاستجابة السريعة".





وأوضح المفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش عبر منصة "إكس": "بناء على طلب مساعدة من إيران، نفعل خدمة خرائط الاستجابة السريعة (كوبرنيكوس إي إم إس) التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب حادث المروحية".هذا وقال مراسل RT مساء يوم الأحد إن الهلال الأحمر الإيراني فند الأنباء التي تفيد بالعثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن طائرة الرئيس حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".يذكر أن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران، حيث كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان.