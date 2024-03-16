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النيابة الأمريكية تحقق مع ملياردير هندي بتهمة الرشوة

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Publié le Samedi 16 Mars 2024 - 12:43 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن النيابة العامة في الولايات المتحدة باشرت التحقيق مع الملياردير الهندي غوتام أداني بتهمة "تقديم الرشوة".

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة الادعاء الأمريكية قامت بتوسيع تحقيقاتها مع ممثلي Adani Group الهندية لتحديد ما إذا كانت متورطة في تقديم الرشوة، وستشمل التحقيقات مؤسس الشركة كذلك الملياردير غوتام أداني.

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ويشار إلى أن المحققين يريدون تحديد ما إذا كانت شركة Adani وشركاؤها، بما في ذلك أحد أغنى الرجال في الهند غوتام أداني، متورطين في دفع رشاوى لمسؤولين هنود مقابل معاملة تفضيلية لمشروع للطاقة.

ووفقا للوكالة، يشمل التحقيق أيضا Azure Power Global.

من جانبها، أعلنت مجموعة أداني، أنها ليست على علم بالتحقيقات ضد رئيسها.

وذكرت الوكالة، بأن القانون الأمريكي يسمح للمدعين الفيدراليين بالتحقيق في قضايا الفساد في الخارج، إذا كانت مرتبطة بمستثمرين أو أسواق أمريكية.
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ومن المعروف أن غوتام أداني (من مواليد 24 يونيو 1962)، هو ملياردير هندي مؤسس ورئيس مجموعة أداني، وهي مجموعة متعددة الجنسيات مقرها أحمد آباد تشارك في تطوير وتشغيل الموانئ في الهند. في عام 2022 قدرت ثروته الصافية بـ 138.1 مليار دولار أمريكي، وأصبح بذلك أغنى شخص في الهند وآسيا.

ووفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، هو ثالث أغنى شخص في العالم.


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