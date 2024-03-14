مصرع 60 شخصا وإصابة العشرات جراء سوء الأحوال الجوية في أفغانستان

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أفادت قناة Tolo News الأفغانية بمصرع 60 شخصا على الأقل وإصابة 34 آخرين جراء سوء الأحوال الجوية في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.



ونقلت القناة عن وزارة إدارة الكوارث في الحكومة الأفغانية المؤقتة أنه "خلال الأيام الـ23 الأخيرة... لقي 60 شخصا على الأقل مصرعهم... وأصيب 34 آخرين بجروح بسبب تساقط الثلوج وهطول الأمطار الغزيرة والبرد الشديد".





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وأضافت أنه خلال هذه الأيام تم تدمير أكثر من 1600 منزل ونفق أكثر من 177 ألف رأس من الماشية.



وتابعت نقلا عن ممثل وزارة إدارة الكوارث جانان سائك أن الوزارة تقدم مساعدة للعائلات المتضررة.



كما قالت القناة إن وزارة الأشغال العامة للبلاد أعلنت إغلاق ممر سالانغ وعدد من الطرق السريعة في مقاطعات باميان وغور وساري بول ونورستان وفرح بسبب تساقط الثلوج الكثيفة.



من جهتها حذرت دائرة الأرصاد الجوية لوزارة النقل والطيران المدني الأفغانية من أن الظروف الجوية القاسية قد تتناول 15 محافظة أفغانية.