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بن غفير يدعو لمنح وسام إلى شرطي قتل فتى فلسطينيا

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Publié le Mercredi 13 Mars 2024 - 11:53 قراءة: 1 د, 2 ث
      
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى منح وسام إلى الشرطي الذي أطلق النار الحي على فتى فلسطيني قبل أيام في مخيم شعفاط ما أدى إلى مقتله.

وتوجه بن غفير إلى قسم التحقيقات في الشرطة "ماحاش" وذلك لدعم الشرطي، قائلا إن الشرطي الذي قتل الطفل رامي الحلحولي "لا يستحق التحقيق معه وسأعمل على منحه وساما".

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وقتل الحلحولي (12 عاما) برصاص ضابط في شرطة الحدود الإسرائيلية في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، وفقا لمسؤولين في مستشفى ومتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.

وفي مقطع فيديو تم تداوله يمكن رؤية الفتى وهو يحمل لعبة نارية مشتعلة فوق رأسه قبل سماع صوت طلقة واحدة، ثم سقط الصبي على الأرض بينما تنطلق الألعاب النارية من يده إلى السماء.

وقال بن غفير يوم الحادثة عبر "تلغرام": "أنا أدعم مقاتلي حرس الحدود الذين يعملون في هذا الوقت ويخاطرون بحياتهم الآن ضد العشرات من مثيري الشغب العرب في شعفاط".

وأضاف: "أحيي الجندي الذي قتل الإرهابي الذي حاول إطلاق الألعاب النارية عليه وعلى القوات هذه هي بالضبط الطريقة التي يجب أن تتصرف بها ضد الإرهابيين بكل تصميم ودقة".


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