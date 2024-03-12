كاريكاتير فرنسي يسخر من مجاعة غزة برمضان

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نشرت صحيفة ليبراسيون اليسارية في فرنسا رسما كاريكاتوريا عنصريا حول شهر رمضان في قطاع غزة ما أثار انتقادات واسعة.

ويتناول الرسم الكاريكاتوري لكورين ري، كيفية بدء شهر رمضان في غزة التي تشهد مأساة إنسانية ومجاعة جراء الحصار الإسرائيلي.

ويظهر طفلًا يجري وراء فأر كي يأكله من شدة الجوع. تنهره الأم، وتقول: «ليس قبل غروب الشمس .