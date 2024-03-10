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"كتائب القسام" تسقط قذيفتين مضادتين للأفراد على نقطة عسكرية إسرائيلية شرق بيت حانون

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Publié le Dimanche 10 Mars 2024 - 15:14 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس إسقاط مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي شرق بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو يوثق عملية إسقاط القذيفتين المضادتين للأفراد.

...

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 156 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 590 قتيلا.

أما على الجانب الفلسطيني، فقد استشهد أكثر من 31045 شخصا وأصيب أكثر من 72500 آخرين، 72% منهم من الأطفال والنساء".


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