النجم الساحلي يحذّر جماهيره قبل مواجهة الترجي

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أصدر النجم الرياضي الساحلي بلاغا عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بمناسبة مواجهته أمام ضيفه الترجي الرياضي التونسي المبرمجة اليوم الأحد 10 مارس لحساب الجولة الثانية من مرحلة التتويج.



و دعا فريق جوهرة الساحل جماهير للإقبال المكثف على إقتناء تذاكر الكلاسيكو و الإستراكات كما وجّه نداء لكافة جماهيره لتجنب كل كل الشعارات المخلة و عدم الإنسياق وراء الإستفزازات من اي جهة كانت قصد حماية الفريق من العقوبات

