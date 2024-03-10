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النجم الساحلي يحذّر جماهيره قبل مواجهة الترجي

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Publié le Dimanche 10 Mars 2024 - 06:57 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أصدر النجم الرياضي الساحلي بلاغا عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بمناسبة مواجهته أمام ضيفه الترجي الرياضي التونسي المبرمجة اليوم الأحد 10 مارس لحساب الجولة الثانية من مرحلة التتويج.

و دعا فريق جوهرة الساحل جماهير للإقبال المكثف على إقتناء تذاكر الكلاسيكو و الإستراكات كما وجّه نداء لكافة جماهيره لتجنب كل كل الشعارات المخلة و عدم الإنسياق وراء الإستفزازات من اي جهة كانت قصد حماية الفريق من العقوبات


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