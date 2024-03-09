Babnet

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس مصر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65ebf365c8db12.60794867_flgqjepimoknh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 09 Mars 2024 - 00:04 قراءة: 0 د, 42 ث
      
توج نادي الأهلي بلقب كأس مصر بفوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما يوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

وسجل إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 84، و"90+4".

...






   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283646


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 06:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*