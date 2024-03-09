الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس مصر

جوووووول!



إمام عاشور يسجل هدف في وقت صعب لصالح الأهلي في شباك الزمالك 🔥 pic.twitter.com/J4oQrofwPr — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 8, 2024

توج نادي الأهلي بلقب كأس مصر بفوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما يوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.وسجل إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 84، و"90+4".