الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس مصر

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توج نادي الأهلي بلقب كأس مصر بفوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما يوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.
وسجل إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 84، و"90+4".
وسجل إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 84، و"90+4".
جوووووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) March 8, 2024
إمام عاشور يسجل هدف في وقت صعب لصالح الأهلي في شباك الزمالك 🔥 pic.twitter.com/J4oQrofwPr
🎥 هدف الاهلي الثاني مجدى افشة كاملاً 🔥#الاهلي_الزمالك #كاس_مصر pic.twitter.com/z0fhKqwm54— عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) March 8, 2024
ردة فعل رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أثناء هدف نادي الأهلي أمام الزمالك، في نهائي #كأس_مصر على ملعب الأول بارك بالرياض 😍🇸🇦🤍🇪🇬✌️#الهلال_الرياض #كاس_مصر pic.twitter.com/knwCQo1KeV— Thamer (@thamer_5491) March 8, 2024
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