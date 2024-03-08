وفاة الكويتي محمد الشارخ أول من أدخل اللغة العربية للحواسيب

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توفي، يوم الأربعاء، رجل الأعمال الكويتي الشيخ محمد الشارخ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "صخر" لبرامج الحاسب، وأول من أدخل اللغة العربية للحواسيب عن عمر ناهز (82 عاما).



ونعت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت الفقيد عبر منشور على منصة إكس جاء فيه "يعد الراحل محمد الشارخ أول من أدخل اللغة العربية إلى الحواسيب، في التاريخ، وطور القارئ الآلي، والترجمة الآلية والنطق الآلي، وهو مؤسس ورئيس شركة صخر".





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وأضافت أن الراحل "حصل على جائزة الدولة التقديرية في عام 2018 في الكويت، وعلى جائزة "خدمة الإسلام" من قبل جائزة "الملك فيصل" في المملكة العربية السعودية في عام 2021″.



كما نعاه رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم قائلا "فقدت الكويت أحد أبرز رجالاتها المخلصين الذين ساهموا برفع اسم البلد في شتى المحافل الدولية والإسلامية"، مضيفا أنه "ساهم في إثراء الثقافة العربية والإسلامية لخدمة الإسلام والثقافة العربية".





براءات اختراع



ولد محمد عبد الرحمن الشارخ في عام 1942، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1965، كما حصل على درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية من كلية ويليامز بولاية ماساتشوستس الأميركية.



قصة صخر



بدأت استثمارات الشارخ في برامج ألعاب الأطفال، أو ما كان يعرف حينها باسم "الأتاري" عام 1982، ثم اتجه لإصدار برامج الأطفال على الكمبيوتر تحت اسم "صخر إم إس إكس"، وقد نجح المشروع على المستوى العربي، فكان دافعا لتطويره تحت اسم منتج "صخر بي سي".



وقد استوحى الشارخ اسم مشروعه من المثل العربي "العلم في الصغر كالنقش على الحجر" فاختار كلمة صخر لتكون تمثيلا ورمزا للمشروع.



أنشأ الشارخ شركة "صخر" لبرامج الحاسوب عام 1982، وهي شركة كويتية تابعة للشركة العالمية للإلكترونيات.



ثم استعان بالعالم المصري الدكتور نبيل علي لوضع أسس اللغة العربية وقواعدها لتمكينها في الحواسيب، واستطاع من خلال شركته إدخال اللغة العربية إلى الحواسيب، فأصبح "صخر" أول حاسوب عربي.



وقد صاحب دخول العربية على الحواسيب حزمة من البرامج المترجمة، من أهمها برنامج "القرآن الكريم" وكتب الحديث التسعة باللغة الإنجليزية للكمبيوتر، وأرشيف المعلومات الإسلامية، لحقتها برامج التعرف الضوئي على الحروف العربية، ومن ثم برنامج "ترجم". ليكون بذلك أول من أدخل اللغة العربية على الحواسيب في التاريخ.



وبعد الغزو العراقي على الكويت نقل الشارخ مقر شركته صخر من الجابرية في الكويت إلى القاهرة سنة 1990، واضطرت الشركة إلى إعادة هيكلة أنشطتها، وإيقاف برنامج إنتاج الأجهزة، لتعتمد على الذراع البرمجي للمؤسسة، وبالتعاون مع اليونسكو أسس الشارخ مشروع "كتاب في جريدة" عام 1997.



كما أنشأ المعجم العربي المعاصر عام 2019، ووفره على الإنترنت مجانا، ويحتوي على 125 ألف معنى وتركيب، وقاعدة بيانات للمترادفات والمتضادات بلغت 35 ألف مترادف ومتضاد، كما يضم الموقع 3 من أشهر المعاجم التراثية: القاموس المحيط، وتاج العروس، ولسان العرب.



وحصلت شركة "صخر" على 3 براءات اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع، وهي التعرف الضوئي على الحروف "أو سي آر"، والترجمة الآلية من العربية للإنجليزية، والنطق العربي.



كتاب في صحيفة



وفي عام 1997 أسس مشروع "كتاب في جريدة" بالتعاون مع منظمة "يونسكو"، وفي عام 2016، بدأ الشارخ مشروع "أرشيف الشارخ" الذي يحوي نسخا من أمهات المجلات الأدبية والثقافية العربية القديمة والحديثة وتحميلها على شبكة الإنترنت بهدف الحفاظ عليها كتراث وأن تصبح في متناول الباحثين والمثقفين العرب.



وفي عام 2019، طرح الشارخ معجما محوسبا معاصرا للغة العربية، على الإنترنت بشكل مجاني، ويحتوي على 125 ألف معنى وتركيب، كما يحتوي على قاعدة بيانات للمترادفات والمتضادات بلغت 35 ألف مترادف ومتضاد، كما يضم الموقع 3 من أشهر المعاجم التراثية: القاموس المحيط، وتاج العروس، ولسان العرب.



وفي عام 1968 نشر الشارخ أول قصة كتبها بعنوان "قيس وليلى"، كما أن له 3 مجموعات قصصية منشورة، عبارة عن 10 قصص تم نشرها عام 2006، و"الساحة" نشرت عام 2012، و"أسرار" ونشرت عام 2017، كما نشر رواية "العائلة" عام 2018.



عمل الشارخ نائبا للمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، وعضوا في مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية في واشنطن، وأسس ورأس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، كما عمل نائبا لرئيس جمعية الاقتصاديين العرب، وأسس الشركة العالمية للإلكترونيات في الكويت والسعودية.



ويعد الشامخ أحد المساهمين في تمويل "مركز دراسات الوحدة العربية"، و"المنظمة العربية للترجمة"، كما أنه أحد المساهمين في تأسيس "معهد العالم العربي" في باريس.