نعم للقطع مع المناولة لكن ...

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مرتجى محجوب



المناولة هي بالفعل صيغة حديثة للاتجار بالبشر و تحصيل مرابيح من بيع جهد و عرق الشغالين ،

هي نوع حديث من استعباد البشر و استغلال حاجته للشغل و تحصيل لقمة العيش في ظل صعوبات اقتصادية يشهدها العالم بأسره و في ظل انهيار القيم الإنسانية و طغيان المادة و عقلية الربح بغض النظر عن الطريقة أو الوسيلة المتبعة .



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اذا في المطلق ، فالمسألة مرفوضة بكل المقاييس و تصريح رئيس الجمهورية في هذا الإطار ليس حوله اختلاف لكن علينا أن نتوقع الانعكاسات العملية لمثل هكذا توجه ...

و من بينها على سبيل الذكر لا الحصر ، إمكانية لجوء عديد أصحاب شركات المناولة لإيقاف نشاطاتها و تسريح عمالها بالتوازي مع عدم اقدام الشركات المشغلة للعمال المعنيين بانتدابهم بالنظر لمستوى تأجيرهم و حقوقهم الشغلية المستجدة ...



المطلوب اذا من الحكومة هو دراسة المسألة من كل جوانبها بكل دقة حتى لا يتسبب تنزيلها على أرض الواقع في عكس ما ننتظره و نتمناه من تسوية وضعيات شغلية مهينة و محافظة على مواقع شغل تهم شريحة واسعة من المجتمع .



