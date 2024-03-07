بمناسبة مناقشة قانون اصدار جواز السفر البيومتري هل يتم تعديل مدة صلاحيته لتفادي الازدحام في المقار القنصلية

كريم السليتي (*)



كمواطن مقيم منذ اكثر عشر سنوات بالخارج كنت سعيدًا جدا بسماع خبر مناقشة تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وبسعي بلادنا لاعتماد جواز السفر البيومتري بعد سنوات طويلة من التأخير.





في السابق كان هذا التنقيح في كل مرة يتأجل لأسباب مختلفة لكنها ليست جوهرية. ولكن في هذه المرة فإن الجهاز التشريعي والتنفيذي متفقان تماما على المضي قدما في هذا المشروع الذي سيحل كثيرًا من المشاكل ويحد من كثير من المخاطر الادارية والأمنية.لكني في الحقيقة أصبت بالذهول عند سماع أحد النواب يطالب بتمديد صلاحية الجواز الى عشر سنوات، حيث كنت أعتقد كما كثير من التونسيين أن هذا الأمر بديهي ومفروغ منه.وللمعلومية فإن أغلب دول العالم المتحضرة وحتى المتخلفة تضبط صلاحية جواز السفر بعشر سنوات لمن سنهم فوق الخامسة عشر سنة.مثلا في الاتحاد الاوروبي تبلغ مدة الصلاحية عشر سنوات للدول التالية : النمسا،كرواتيا، قبرص ، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، ايطاليا، ليتوانيا، مالطا، هولاندا، بولونيا، سلوفاكيا، اسبانيا، بريطانيا.أما خارج دول الاتحاد الاوروبي فالشقيقة الكبرى الجزائر اصدرت جوازها البيومتري منذ أكثر من عقد من الزمن وبمدة صلوحية بعشر سنوات وكذلك الشأن بالنسبة للشقيقة ليبيا وعديد الدول العربية الأخرى كقطر والكويت والسودان .أما بالنسبة لمصر فتبلغ صلاحية الجواز سبع سنوات.وعلى مستوى العالم فإن كثيرا جدا من الدول تبلغ صلاحية جوازات السفر بها عشر سنوات ولا يتسع المقال لذكرها لكن نذكر من بينها الهند وكينيا وكندا والولايات المتحدة- القطع مع المنظومة السابقة التي عرفت بتضييقها على المواطن وعدم الاهتمام بتقديم خدمة مناسبة تحفظ كرامته- تخفيف الازدحام على القنصليات التونسية بسب كثرة طلبات تجديد جوازات السفر لانتهاء صلاحيتها- تخفيف العبء على المصالح الأمنية والقنصلية لتقديم خدمات بأكثر كفاءة وسرعة وجودة وبأقل أخطاء بسبب الضغط.التقليل من الفساد الإداري والتدخلات للتسريع من استخراج وثائق السفر- الحفاظ على التأشيرات في نفس جواز السفر عوض حمل جوازين معا (قديم وجديد)- تجنيب المواطن القلق من انتهاء صلاحية جواز السفر اثناء سفره- اعطاء صورة طيبة عن بلادنا بأنها دولة منفتحة على خدمة مواطنيهاويمكن للدولة أن تشترط تجديد جواز السفر كل خمس سنوات لكل من سنه دون 18 بسبب تغير شكله ولو أن البيانات البيومترية ستبقى نفسها كما يمكنها فتح الاختيار للمواطن لاختيار مدة الصلاحية الأعلى مقابل مبلغ مالي أعلى.إن تونس اليوم في ظل الارادة السياسية الجديدة القائمة على تحقيق كرامة المواطن وتحسين الخدمات المؤداة يجب أن تخلع جلباب الماضي البيروقراطي الضيق وتنفتح على المبادرات التي من شأنها أن تعطي أريجية أكبر في تعامل المواطن مع الإدارة. ومن بينها تمديد صلاحية جواز السفر لعشر سنوات أسوة بأغلب بلدان العالم وخدمة للمواطن والموظف في نفس الوقت.ونأمل من السادة النواب الموقرين ومن مصالح وزارة الداخلية النظر في هذا المقترح الهام جدًا خاصةً بالنسبة للتونسيين بالخارج ، ونحن على ثقة تامة في حرصهم على تطوير وتحسين الخدمات الادارية والأمنية لجميع التونسيين وعلى انفتاحهم على التطوير والتجديد.* كاتب وباحث تونسي مقيم بالخارج