4 قتلى و20 مفقودا بحريق مبنى سكني في فالنسيا الإسبانية

فادت وسائل إعلام والسلطات الإسبانية بمصرع 4 أشخاص وفقدان نحو 20 آخرين في حريق هائل اندلع في مبنى سكني في مدينة فالنسيا مساء الخميس.



وبدأ الحريق الذي وصفته صحيفة Levante بأنه الأسوأ في تاريخ فالنسيا، في مبنى مكون من 14 طابقا في منطقة كامبانار في الطابق الرابع، لكنه انتشر بسرعة في المبنى بأكمله.





A high-rise residential building in the Spanish city of Valencia has been engulfed by a major fire.



The blaze - which is ongoing - occurred at a 14-storey block in the Campanar neighbourhood and spread to an adjoining building.any rescued from balconies, others are trapped. pic.twitter.com/Vw9IeMGdXk — Alex Perez Abba. (@AlexPer51573831) February 23, 2024

وذكر التفزيون الإسباني أن أعمدة النيران والدخان الكثيف امتدت بسرعة وغطت المبنى بالكامل في غضون نصف ساعة فقط، مضيفا أنه لم يتم بعد إحصاء عدد الضحايا في المبنى الذي يضم 220 شقة والذي انتهت أعمال تشييده في 2020.وأكد خورخي سواريز نائب رئيس خدمات الطوارئ في فالنسيا، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في الحريق.والتقطت طائرات مسيرة صورا لجثث الضحايا. ولا يزال الوصول إلى المبنى غير ممكن بعد، بسبب الحريق، ولا يستبعد رجال الإنقاذ احتمال انهياره.ولم يعرف على الفور سبب الحريق، لكن التقارير الإخبارية ذكرت أنه ربما انتشر بسرعة بسبب المواد المستخدمة في هيكل المبنى.وأشارت وكالة الأنباء الرسمية "إيفي" إلى أن الحريق بدأ في وقت مبكر من المساء وامتد إلى مبنى مجاور. وذكرت تقارير خدمة الطوارئ أنه بالإضافة إلى القتلى الأربعة، أصيب 13 على الأقل، معظمهم بكسور وحروق واستنشاق الدخان. ومن بين الـ 13 ستة من رجال الإطفاء.ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنيين أو عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم.وتم فتح مستشفى ميداني بالقرب من المبنى المنكوب لاستقبال الضحايا.