كارلسون: موسكو أنظف وأكثر أمانا وجمالا من أي مدينة في الولايات المتحدة

عبر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، عن إعجابه الشديد بمدينة موسكو، مشيرا إلى أنها تترك انطباعا لطيفا، وأنها أكثر جمالا ونظافة وأمانا من أي مدينة في الولايات المتحدة .



وقال كارلسون في القمة العالمية للحكومات في دبي اليوم الاثنين: "لقد كانمثار دهشة بالنسبة لي أن أرى موسكو، حيث لم يسبق لي أن زرتها من قبل، وهي أكبر مدينة في أوروبا ويبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، إنها أجمل بكثير من أي مدينة في بلدي.. لم يكن لدي أي فكرة عن ذلك".





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🚨🇺🇸🇷🇺 Tucker Carlson says Moscow is much cleaner and safer than any major city in the US. I entirely agree. pic.twitter.com/wUhHQHtiQ7 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) February 12, 2024



وأضاف: "إنها أنظف وأكثر أمانا وجمالا.. إن هندستها المعمارية وطعامها وخدماتها أفضل من أي مدينة في الولايات المتحدة".



يذكر أن كارلسون نشر مساء الجمعة الماضي، مقابلة مع الرئيس بوتين على موقعه الإلكتروني، ثم نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي " X" ويوتيوب، وحصل الفيديو منذ نشره على أكثر من 196 مليون مشاهدة على "X" وحصل على أكثر من 10 ملايين مشاهدة على YouTube، وظهرت المقابلة أيضا على موقع الكرملين على الإنترنت.



وانطلقت اليوم الاثنين في الإمارات أعمال "القمة العالمية للحكومات 2024"، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، والتي تستمر لمدة 3 أيام. ويشارك في أعمال القمة 4 آلاف شخص من 140 بلدا، وأكثر من 25 رئيس دولة وحكومة و85 منظمة دولية، بحسبما ذكرته "وام". وأضاف: "إنها أنظف وأكثر أمانا وجمالا.. إن هندستها المعمارية وطعامها وخدماتها أفضل من أي مدينة في الولايات المتحدة".يذكر أن كارلسون نشر مساء الجمعة الماضي، مقابلة مع الرئيس بوتين على موقعه الإلكتروني، ثم نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي " X" ويوتيوب، وحصل الفيديو منذ نشره على أكثر من 196 مليون مشاهدة على "X" وحصل على أكثر من 10 ملايين مشاهدة على YouTube، وظهرت المقابلة أيضا على موقع الكرملين على الإنترنت.وانطلقت اليوم الاثنين في الإمارات أعمال "القمة العالمية للحكومات 2024"، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، والتي تستمر لمدة 3 أيام. ويشارك في أعمال القمة 4 آلاف شخص من 140 بلدا، وأكثر من 25 رئيس دولة وحكومة و85 منظمة دولية، بحسبما ذكرته "وام".