الأمم المتحدة: احتمال التوغل الإسرائيلي الكامل في رفح "أمر مرعب"

اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، فولكر تورك، أن احتمال التوغل الإسرائيلي الكامل في رفح بجنوب قطاع غزة أمر "مرعب".



وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في بيان: "يمكن أن نتصور ما ينتظرنا".





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وقال تورك: "إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح حيث يتجمع نحو 1.5 مليون فلسطيني على الحدود المصرية من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يفرون إليه أمر مرعب".



وأفاد بأنه أمر رعب نظرا لاحتمال سقوط عدد كبير جدا من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.



وتقوم إسرائيل بتوسيع مسرح عملياتها إلى جنوب قطاع غزة، وقد أظهر قصف مدينة رفح ليلة 11 فبراير أن حكومة بنيامين نتنياهو تخطط لاقتحام المدينة، حيث يوجد مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين فروا من القتال.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن أكثر من 100 شخص قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



ولفتت إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت 11 منزلا على الأقل ومسجدين في أنحاء مختلفة من مدينة رفح.



وينفذ الجيش الإسرائيلي غارات إسرائيلية عنيفة ومتزامنة منذ فجر الاثنين على مدينة رفح، وفق ما أفاد مراسلنا.



وبحسب القناة "12" الإسرائيلية ذكر رئيس الوزراء مؤخرا أمام الكابينيت العسكري السياسي أن العملية في أقصى جنوب قطاع غزة يجب أن تنتهي قبل شهر رمضان، والذي سيكون هذه السنة من 11 مارس إلى 9 أبريل، والسبب هو تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل.