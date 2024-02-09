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الرئاسة المصرية ردا على بايدن: فتحنا معبر رفح دون قيود

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 15:12 قراءة: 0 د, 42 ث
      
ردت الرئاسة المصرية على حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يرد في البداية فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، لكنه تحدث معه وأقنعه بفتحه.


وكان بايدن قد أدلى بتصريحات بشأن الحرب في غزة ارتكب فيها مجددا خطأ، مشيرا إلى أن "الرئيس المكسيكي عبد الفتاح السيسي" (بدلا من الرئيس المصري) لم يرد بادئ الأمر فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة، لكنه تحدث معه وأقنعه بذلك"!.
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وتحدث الرئيس الأميركي عن اتصالاته التي يجريها منذ بداية الحرب مع المسؤولين القطريين والمصريين والسعوديين، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه يدفع بقوة من أجل إدخال المساعدات إلى القطاع.

وجاء بيان الرئاسة المصرية كالتالي:


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