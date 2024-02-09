صالح الماجري يعتزل كرة السلة

أعلن اليوم الجمعة 9 فيفري 2024 نجم المنتخب الوطني لكرة السلة صالح الماجري إعتزاله اللعب رسميا في سن الـ37 سنة بعد مسيرة متميزة محليا و قاريا.هذا وانطلقت مسيرة الماجري في عمر الـ18 سنة من بوابة النجم الساحلي ليكون الذهاب إلى العالمية عبر ريال مدريد الإسباني ثم تحقيق الحلم الأمريكي مع فريق دالاس مافريكس في الأن بي أي.وحقق الماجري بطولة إفريقيا لكرة السلة مع المنتخب الوطني سنتي 2011 و 2021 كما حصل على جائزة أفضل لاعب في نسخة 2011 و على صعيد الأندية حقّق الماجري لقبي بطولة تونس 2007 و2009 مع النجم الساحلي إضافة لبطولة أمم أفريقيا لكرة السلة للأندية 2008 كما حصد لقب كأس ملك اسبانيا سنة 2015 مع ريال مدريد اضافة للقب الدوري اللبناني 2022 مع نادي بيروت.