Babnet

صالح الماجري يعتزل كرة السلة

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 12:15 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أعلن اليوم الجمعة 9 فيفري 2024 نجم المنتخب الوطني لكرة السلة صالح الماجري إعتزاله اللعب رسميا في سن الـ37 سنة بعد مسيرة متميزة محليا و قاريا.
هذا وانطلقت مسيرة الماجري في عمر الـ18 سنة من بوابة النجم الساحلي ليكون الذهاب إلى العالمية عبر ريال مدريد الإسباني ثم تحقيق الحلم الأمريكي مع فريق دالاس مافريكس في الأن بي أي.
أخبار ذات صلة:
يا صالح يا ماجري انسى الNBA......

وحقق الماجري بطولة إفريقيا لكرة السلة مع المنتخب الوطني سنتي 2011 و 2021 كما حصل على جائزة أفضل لاعب في نسخة 2011 و على صعيد الأندية حقّق الماجري لقبي بطولة تونس 2007 و2009 مع النجم الساحلي إضافة لبطولة أمم أفريقيا لكرة السلة للأندية 2008 كما حصد لقب كأس ملك اسبانيا سنة 2015 مع ريال مدريد اضافة للقب الدوري اللبناني 2022 مع نادي بيروت.
...

يشار أن الماجري المدير الرياضي الحالي للمنتخب كان قد توّج معه بأول بطولة إفريقية للأمم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281855


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 10 feb

كل الأخبار...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 12:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*