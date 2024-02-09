بايدن: السيسي لم يرد في البداية فتح معبر رفح

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أنّ الردّ العسكري الإسرائيلي في قطاع غزّة كان ردّاً "مفرطاً" وتجاوز السقف.



وذكّر الرئيس الأميركي بالجهود التي بذلها منذ بدء الحرب لتخفيف وطأتها على المدنيين.





"السيسي رئيس المكسيك".. فيديو زلة بايدن بحديث عن غزة تثير ضجة

هفوة جديدة للرئيس بايدن حيث أنه وصف الرئيس المصري السيسي بأنه الرئيس المكسيكي.

بايدن قال ان السيسي كان يرفض فتح معبر رفح لإدخال المساعدات وبأنه هو من أقنعه بفتح المعبر.



للمفارقة هذه الهفوة صدرت عنه في خطاب كان يحاول فيه إقناع الأمريكيين بسلامة عقله وذاكرته. pic.twitter.com/ECeQ7MyceP — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) February 9, 2024

الرئيس بايدن قبل قليل يصف الرئيس السيسي بأنه رئيس المكسيك. pic.twitter.com/Kyqvtxsbg4 — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) February 9, 2024

وكشف بايدن إنّ الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، في بادئ الأمر، "لم يُرِد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة عبر رفح.وأضاف "لقد تحدثتُ معه وأقنعته بفتح المعبر. وتحدثتُ مع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لفتح المعبر على الجانب الإسرائيلي".وتابع "أنا أدفع بقوة، بقوة بالغة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو من كلمة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزلة لسان في حديث عن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وما يحدث في قطاع غزة.وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول والمنشور على الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على منصة أكس (تويتر سابقا): "كما تعلمون مبدئيا رئيس المكسيك، السيسي لم يرد فتح الأبواب للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول أنا تحدثت إليه وأنا أقنعته بفتح البوابات.."وتابع بايدن قائلا: "تحدثت مع بيبي (لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) على الجانب الإسرائيلي وكنت أدفع بقوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. هناك الكثير من الناس الأبرياء يتضورون جوعا، الكثير من الناس الأبرياء في مشكلة ويموتون وهذا يجب أن يتوقف.."وكان الرئيس الأمريكي قد قال في تصريحات سابقة، الثلاثاء، إن رد حركة "حماس" على الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة "مبالغ فيه قليلا"، ولم يحدد ما يعنيه بهذا التقييم، ذاكرا: "لقد كان هناك رد فعل من المعارضة"، وأوضح لاحقا أنه كان يقصد "حماس"، وتابع: "ولكن يبدو أن الأمر مبالغ فيه بعض الشيء، هناك مفاوضات مستمرة الآن".وكانت "حماس" قدمت ردًا "إيجابيًا" إلى قطر ومصر، على اتفاق الإطار بشأن صفقة الرهائن، لكنها قدمت تفاصيل قليلة في بيان قصير، وشمل رد الحركة بنودًا لم تعرضها إسرائيل، بما في ذلك "وقف شامل وكامل لإطلاق النار" و"رفع الحصار عن قطاع غزة"، فضلا عن "إنجاز عملية تبادل الأسرى".