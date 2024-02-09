وسائل إعلام باكستانية: مرشحو عمران خان يتصدرون نتائج الانتخابات

أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية بأن المرشحين المستقلين المؤيدين لرئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون حاليا عمران خان، تصدروا نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد.



ومنعت "حركة الإنصاف الباكستانية" التي يتزعمها خان من خوض الانتخابات كحزب، لكن الاستطلاع غير الرسمي الذي بثت نتائجه قنوات التلفزة المحلية في البلاد أظهر أن المرشحين المستقلين بمن فيهم عشرات ممن اختارهم حزبه "يتقدمون في معظم الدوائر الانتخابية سواء في انتخابات البرلمان الاتحادي أو انتخابات البرلمانات الإقليمية".

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ومنعت "حركة الإنصاف الباكستانية" التي يتزعمها خان من خوض الانتخابات كحزب، لكن الاستطلاع غير الرسمي الذي بثت نتائجه قنوات التلفزة المحلية في البلاد أظهر أن المرشحين المستقلين بمن فيهم عشرات ممن اختارهم حزبه "يتقدمون في معظم الدوائر الانتخابية سواء في انتخابات البرلمان الاتحادي أو انتخابات البرلمانات الإقليمية".

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وبعد 11 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع لم تنشر اللجنة الانتخابية أية نتائج، وقد عزت هذا التأخير إلى "مشاكل في الإنترنت".



وكان متوقعا أن يفوز حزب "الرابطة الإسلامية" الباكستانية، جناح نواز شريف بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي جرت أمس الخميس، حيث أكد محللون أن رئيس الوزراء الأسبق البالغ 74 عاما أبرم اتفاقا غير معلن مع الجيش للعودة إلى رئاسة الوزراء، وفق الوكالة الفرنسية.



لكن القنوات التلفزيونية المحلية قالت إن "أداء حزب "الرابطة الإسلامية" في الانتخابات كان سيئا حتى إن شريف نفسه متأخر عن منافسه في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها".