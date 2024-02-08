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موظفو هيئة النقل في باريس يقتحمون مبنى الهيئة مطالبين بزيادة الأجور

Publié le Jeudi 08 Février 2024 - 17:30 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت جمعية "الثورة الدائمة" السياسية أن موظفي هيئة النقل المستقلة في باريس (RATP) أقدموا على اقتحام مكتب الهيئة مطالبين بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور.

ويظهر في المقاطع المصورة نحو 500 عامل يرددون هتافات احتجاجية ويطالبون بزيادة الأجور.

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وتشهد فرنسا حركة احتجاجية واسعة من مختلف القطاعات، حيث انضمت عدة قطاعات للتعبير عن غضبها واحتجاجها على سياسات الحكومة.

وفي الأسابيع الأخيرة، خرج المزارعون في دول أوروبية بينها ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، وبولندا ورومانيا وغيرها باحتجاجات غاضبة بسبب تسهيل الحكومات دخول المنتجات الزراعية من أوكرانيا دون فرض جمارك عليها، بينما يختنق المزارعون بالقواعد الأوروبية وقواعد الحفاظ على المناخ مما يجعل منتجاتهم أغلى من تلك القادمة من أوكرانيا ويسبب لهم خسائر فادحة.


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