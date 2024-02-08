Babnet

سياسي فرنسي: مقابلة بوتين مع كارلسون تثير غضب وسائل الإعلام الفرنسية حتى قبل بثها

الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
Publié le Jeudi 08 Février 2024 - 17:25 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أكد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت غضب وسائل الإعلام الفرنسية حتى قبل بثها.

وكتب فيليبو على منصة "إكس": "يبدو أن مقابلة بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، استطاعت، حتى قبل بثها، إثارة غضب وسائل الإعلام الفرنسية! وهذا دليل على أنهم لا يستطيعون تقبل الواقع".

...

وأرفق منشوره بصور مع عناوين مقالات من وسائل إعلام فرنسية رائدة، وُصف فيها كارلسون بـ"المؤيد لترامب" و"المتناقض" و"المتآمر" و"المروّج".

ونشر كارلسون رسالة بالفيديو يوم الثلاثاء الماضي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أعلن فيها أنه سيجري مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد كارلسون أنه سيفعل ذلك لأن الأمريكيين لا يعلمون على اوجه الدقة ما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

وذكر الصحفي الأمريكي، في بيان منفصل، أنه سيتم في الساعة الثانية صباحا بتوقيت موسكو من يوم 9 فبراير، بث المقابلة المزمع إجراؤها مع بوتين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281814


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 10 feb

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 18:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*