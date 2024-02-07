ملتقى الشارقة الدولي لذوي الهمم : وليد كتيلة يحقق رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 1500 متر كراسي

حقق البطل العالمي والبارالمبي وليد كتيلة اليوم الاربعاء رقما قياسيا عالميا وشخصيا جديدا في سباق 1500 متر كراسي (فئة تي 34) بعد قطعه المسافة في زمن قدره 44د و58ث و2 جزء بالمائة خلال مشاركته في منافسات ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى لذوي الهمم.

وكان كتيلة توج امس الثلاثاء بذهبية سباق 200 متر كراسي لفئة تي 34 بزمن قدره 27ث و41 جزء بالمائة.

كما أحرز محمد نضال الخليفي امس الميدالية البرونزية في سباق 200 كراسي لفئة تي 53 بتوقيت27 ث و19، محققا بذلك رقما شخصيا وافريقيا.



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