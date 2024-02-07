البطولة الافريقية لرفع الاثقال - شيماء الرحموني تحرز ثلاث ميداليات ذهبية جديدة في وزن 64 كلغ

احرزت الرباعة شيماء الرحموني (وزن 64 كلغ) اليوم الاربعاء 3 ميداليات ذهبية جديدة لتونس في منافسات اليوم الثالث للبطولة الإفريقية لرفع الأثقال المقامة بمدينة الاسماعيلية المصرية والمؤهلة للالعاب الاولمبية باريس 2024.



وتحصلت الرحموني على ذهبية الخطف برفعها 83 كلغ وذهبية النتر (ب114 كلغ) وبذهبية المجموع (207 كلغ).

كما تحصل سليم البشيني على ذهبية الخطف لوزن 81 كلغ برفعه 145 كلغ. واحرزت جواهر القاسمي 3 ميداليات برونزية في أول مشاركة لها في وزن 71 كلغ وذلك في مسابقات الخطف (82 كلغ) والنتر (105 كلغ) والمجموع (187 كلغ) الى جانب حمزة بن عمر الذي تحصل بدوره على برونزيتي النتر (172 كلغ) والمجموع (314 كلغ).



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وكان الرباع كارم بن هنية توج امس الثلاثاء بثلاث ميداليات ذهبية في وزن 73 كلغ. وفاز بن هنية بذهبية الخطف بعد ان رفع وزن 145 كلغ وبذهبية النتر (175 كلغ) وبذهبية المجموع (320 كلغ).

وكانت العناصر التونسية لرفع الاثقال احرزت خلال منافسات اليوم الثاني من البطولة 15 ميدالية منها 7 ذهبية و6 فضية و2 برونزية.