"القـ.ـسـ.ام" تنشر لقطات لقنص ضابط إسرائيلي على محور التقدم بمنطقة الجامعات غرب مدينة غزة

عــاجــل | كتائب القسام تعرض فيديو لقنص ضابط صهيوني بمنطقة الجامعات غرب مدينة غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/sber6XKumB — رضوان الأخرس (@rdooan) February 7, 2024

احتدام المعارك في خان يونس وغارات إسرائيلية مكثفة على رفحوأظهر مقطع الفيديو الذي نُشر على القناة الرسمية "للقسام" على "تلغرام"، عملية رصد جنود الجيش الإسرائيلي والتحضير لعملية القنص، وبعدما تموضع الجنود في مكان مفتوح، أطلق مقاتلو القسام النار عليه، وبحسب ما ظهر في الفيديو، فقد أصيب الجندي في ظهره وسقط جريحا.وقالت "القسام" في بيان، "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني بالقرب من مفترق الصناعة في مدينة غزة".هذا وأعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم الأربعاء، استهداف قوات الجيش الإسرائيلي على محاور التوغل، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوفهم.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 124 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطيني في قطاع غزة "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27708 شهداء و67147 مصابا منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023"، مضيفة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة في غزة راح ضحيتها 123 شهيدا و169 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".