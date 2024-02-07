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انهيار أرضي في الفلبين يدفن 20 شخصا داخل حافلتين

Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 06:12 قراءة: 1 د, 4 ث
      
قال مسؤول إن عمال الإنقاذ بحثوا اليوم الأربعاء عن 20 شخصا محاصرين داخل حافلتين دفنتهما انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار في منطقة جبلية بجنوب الفلبين.

وكان 28 شخصا على الأقل على متن حافلتين خارج منجم للذهب في مقاطعة دافاو دي أورو، في جزيرة مينداناو، عندما وقع الانهيار الأرضي مساء أمس الثلاثاء، لكن 8 تمكنوا من الفرار، حسبما قال مسؤول إدارة الكوارث الإقليمي إدوارد ماكابيلي.

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كما أصيب 11 قرويا، وقال ماكابيلي إن 2 منهم أصيبا بجروح خطيرة، وتم نقلهما جوا إلى مستشفى في مدينة دافاو لتلقي العلاج.

وأضاف ماكابيلي: "ليس هناك ما يشير إلى حدوث انهيار أرضي لأن الأمطار توقفت يوم الخميس وبحلول الجمعة كان الجو مشمسا وحارا بالفعل".

وهطلت الأمطار على أجزاء من مينداناو بشكل متقطع لأسابيع، مما أجبر عشرات الآلاف على اللجوء إلى ملاجئ الطوارئ.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في آخر تحديث لها، إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في المنطقة الأسبوع الماضي.


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